Irak’ta daha önce kanlı saldırılar gerçekleştiren 6 DEAŞ mensubu yakalandı.

Irak Milli Güvenlik Kurulu Kerkük Bürosu tarafından yayımlanan açıklamada, elde edilen istihbarat bilgilerine göre uzun süredir güvenlik güçlerinin arananlar listesinde olan teröristlerin Kerkük ile Bağdat arasındaki bölgede varlık gösterdiklerinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Mahkemeye sevk edildiler

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, daha önce güvenlik güçlerine yönelik oldukça kanlı eylemler gerçekleştiren 6 DEAŞ mensubunun yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananların, yapılan ilk sorgunun ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.