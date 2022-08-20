Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Müslümanlar yağmur altında tavaf etti
Suudi Arabistan şiddetli yağışların etkisi altında. Mekke'de yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti. Medine'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle de yollar sular altında kaldı.
Suudi Arabistan şiddetli yağışların etkisi altında.
Yağışlar, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de etkili oldu.
Yağış altında tavaf ettiler
Sağanak yağışın etkili olduğu Mekke'de de yüzlerce Müslüman yağmur altında tavaf etti.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Medine'deki birçok yolun sular altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelebilecek kazalara ve ani sellere karşı önlem almaları ve alçak yerlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Mekke Suudi Arabistan Yağış
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