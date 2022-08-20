Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 polis öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.
Pakistanlı yetkililer, Bajaur bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın polislerin geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.
Patlamada 2 polisin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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