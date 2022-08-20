Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bir partide dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, eleştirilerin odağında.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Marin, teste girdiğini ve sonuçların önümüzdeki hafta çıkacağını söyledi.

Başbakan, uyuşturucu kullandığını inkar ettiğini tekrarladı.

Helsinki'de gazetecilere verdiği demeçte, "Yasadışı hiçbir şey yapmadım" dedi.

"Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım" diyen Marin, herhangi bir endişeyi gidermek için ek bir önlem olarak uyuşturucu testi yaptığını da sözlerine ekledi.

Parti yaptığım günlerde toplantım yoktu

Gazeteciler, Aralık 2019'dan bu yana iktidarda olan Marin'in gerekirse ani hükümet kararları alıp alamayacağını sorguladı.

"Gecenin bir yarısı Danıştay Sarayı'na gitmek için ani bir durum olduğunu tek bir kez bile hatırlamıyorum. Sanırım çalışma yeteneğim gerçekten iyiydi. Parti yaptığım günlerde bilinen bir toplantı yoktu" dedi.

Bayan Marin, filme alındığını bildiğini, ancak görüntülerin kamuoyuna açıklanmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. "İnsanların boş zaman ve çalışma zamanının ayrılabileceğini anladığına inanıyorum" diye ekledi.

Dünyanın en genç liderlerinden biri olan Marin, partilere katıldığını gizlemiyor ve sık sık müzik festivallerinde fotoğraflandı.

Daha geçen hafta, Alman haber kuruluşu Bild tarafından "dünyanın en havalı başbakanı" olarak adlandırıldı.