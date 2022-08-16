Hükümetten açıklanan verilere göre temmuzdan beri aşırı sıcaklarla boğuşan Siçuan'da 7 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde, son 60 yılın en yüksek sıcak hava dalgasının yaşandığı kaydedildi. Geçen yıllara göre ortalama yağış oranında da yüzde 51 azalma gözlemlendi.

Yetkililer, yaklaşık 80 milyondan fazla kişinin yaşadığı Siçuan bölgesinde, halkın elektrik kullanımına öncelik sağlanması için 21 şehirden 19'unda cumartesiye kadar fabrikaların üretime ara vereceğini duyurdu.

"Sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle hidrolik güç üretimi azaldı"

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun sözcüsü Jin Şiandong, bugün yaptığı açıklamada sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle hidrolik güç üretiminin ciddi ölçüde azaldığını, ülkenin elektrik üretimi için kömür kaynaklarını daha fazla kullanacağını ifade etti.

Siçuan bölgesi, elektronik, mobilya ve gıda alanında birçok fabrikaya ev sahipliği yapıyor.

Çip sektörü olumsuz etkilenebilir

Düşük üretim maliyetleriyle şirketleri çeken bölgede, özellikle yarı iletken çip ve güneş paneli fabrikaları yer alıyor.

Siçuan'daki üretim kesintisinin, COVID-19 nedeniyle tedarik sıkıntıları yaşanan yarı iletken çip sektörünü de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Bölgedeki Luzhou şehrindeyse yetkililer, geçen hafta elektrik santraline binen yükü hafifletmek için geceleri sokak lambalarının kapatılacağını duyurmuştu.