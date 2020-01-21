Belediyenin internet sitesinde "gayri medeni" davrandıkları öne sürülen bu kişilerin fotoğrafları, adları ve kimlik numaralarıyla diğer bazı kişisel bilgilerini yayımlandı.

Yetkililer, Çin genelinde düzenlenen "en medeni şehir" yarışmasına başvurduklarını belirterek sokağa pijamayla çıkmanın "ayıp" olduğunu öne sürdü.

Sitede yapay zeka kullanan güvenlik kameralarıyla tespit edilen yedi pijamalı kişinin yanı sıra banklarda yatan kişilerin fotoğraf ve bilgileri de paylaşıldı.

Ancak paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı, devletin vatandaşların mahremiyet hakkını ihlal ettiğini savundu.

Tepkilerin ardından sitede yayımlanan özür açıklamasında "Bu tür gayri medeni davranışları sona erdirmek istedik. Tabii kent sakinlerinin mahremiyetini de korumalıyız" dendi.

Açıklamada, bundan böyle teşhir edilecek kişilerin fotoğraflarının buzlanacağı belirtildi.

Suzhou da yerel yönetim geçen yıl da "gayri-medeni" davranışlarda bulunan kişilerin fotoğraflarını çekip gönderenlere 10 yuan (yaklaşık 8,5 lira) vadetmişti.

Kaynak: BBC