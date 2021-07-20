Çin’de aşırı yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bu kez Henan eyaletinde yoğunlaştı.

Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Aracında mahsur kalan kişinin yaşadığı korku dolu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Su taşkınları nedeniyle mahsur kalanlara çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Eyaletin başkenti Zhengzhou şehri yağışlardan en çok etkilenen noktalardan oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Çin'de etkili olan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Araçlar göle dönen caddede yüzdü, metroyu sel bastı. https://t.co/iTN0sldO3W pic.twitter.com/HF16M67WJL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2021

Selde can kaybı

Şehir merkezinde oluşan selde onlarca aracın su yüzeyinde yüzdüğü görüntülendi.

Sellerde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişiden de haber alınamıyor. Bölgeye eyalet dışından ek arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Tünelde mahsur kalan 3 kişiden acı haber

15 Temmuz'da su basan inşa halindeki bir tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.

Ülkenin güneyindeki Cuhay kentinde yer alan Şıcingşan Tüneli'ndeki suyun tahliye çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 3 işçinin cesedi bulunurken, 11 işçiden hala haber alınamıyor.

Dalgıç ve robotların da katıldığı çalışmalar, bir makinadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zaman zaman kesintiye uğruyor.