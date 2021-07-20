Hayırseverlerin kurban yardımları ulaştırıldı. Uzak coğrafyalarda Türkiye’nin desteği ile bayram sevinci yaşandı.

Türkiye ile Sudan arası yaklaşık 3 bin kilometre. Ancak bu mesafe gönül köprüleri inşa etmeye engel değil.

Kurban Bayramı'nda yardım eli

Türkiye’den sivil toplum kuruluşları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Afrika'ya yardım elini uzattı. İhtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan da bu yardımların adreslerinden biri. Hayırseverlerin bağışladığı kurbanlar vekalet ile kesildi, paketler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Halk için sevinç kaynağı

STK yetkilisi Murat Ademoğlu, "Hem yetim aileleri olmak üzere hem ihtiyaç sahibi binlerce ailemiz var. Bu halkın uzak olmasına rağmen yanlarında olmaya devam ediyoruz. 6 bölgede kesin yapmış olacağız 650 hayvan keseceğiz. 4 bin 500 hisseye tekabül ediyor" diyor.

Umutla bekledikleri yardımlar, yoksul aileler için sevinç kaynağı oldu. Bu destek yerel halk için oldukça anlamlı.

Yardımlarla bayramın paylaşma ruhu bölgede yaşatıldı.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ufuk Ulusoy