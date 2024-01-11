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Dünya
AA 11.01.2024 11:41

Çin'de özel sektör üretimi Gravity-1 roketiyle ilk fırlatış yapıldı

Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen "Gravity-1" roketiyle ilk fırlatış gerçekleştirildi. Xinhua'nın haberine göre, özel sektör üretimi katı yakıtlı roket ile üç uydu, Sarı Deniz'de Hayyang şehri açığındaki yüzer platformdan fırlatıldı.

Çin'de özel sektör üretimi Gravity-1 roketiyle ilk fırlatış yapıldı
[Fotograf: Reuters]

Merkezi Şandong'da bulunan Orienspace şirketi tarafından geliştiren Gravity-1, ilk kez bir fırlatışta kullanıldı.

Alçak Yer Yörüngesi'ne 4,2 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 6,5 ton yük taşıyabilen Gravity-1, dünyanın katı yakıtla çalışan en güçlü roketi olma özelliği taşıyor.

Katı yakıtlı roketler, daha etkin itiş gücü sağlayan sıvı yakıtlı roketlere kıyasla uzay programlarında daha az tercih ediliyor. Ancak kompakt yakıt kullanmaları, fırlatışların hazırlık süresini kısalttığından bu tip roketleri daha hızlı, daha etkin ve daha az maliyetli kılıyor.

Kamuya ait uzay ve havacılık şirketlerinin eski çalışanlarından oluşan bir grubun 2020'de kurduğu Orienspace, kendi geliştirdiği roketle fırlatış yapan beşinci Çinli özel şirket oldu.

Daha önce Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1 Y1" ve Galactic Energy "CERES-1" adlı katı yakıtlı roketleriyle Space Pioneer "TL-2 Y1" ve Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) adlı sıvı yakıtlı roketleriyle fırlatışlar yapmıştı.

Çin'de ana taşıyıcı sistem olarak, kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay sanayisine ilgisinin artmasına paralel Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

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