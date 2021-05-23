Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de maraton faciası: 21 sporcu hayatını kaybetti
Çin'de düzenlenen bir maraton faciayla sonuçlandı. 100 kilometrelik ve dağ etabını da kapsayan yarışta, kötü hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacı hayatını kaybetti.
Gansu eyaletinde cumartesi sabahı başlayan maratonda her şey normal gözüküyordu. 172 sporcu, başlama işaretiyle birlikte maratonda koşmaya başladı.
Ancak 100 kilometrelik maratonun dağ etabı kısmında hava şartları aniden kötüleşti.
Dondurucu soğuğa yakalandılar
Yarışın ortalarındaki dağ etabı sırasında dondurucu soğuk ve yağmur başladı.
Sporcular bölgede mahsur kaldı.
Gelişme üzerine sporcuları kurtarma operasyonu başlatıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.
Çalışmalarda 172 sporcunun 151’i kurtarılırken, 21 yarışmacı hayatını kaybetti.
8 sporcunun da hafif yaralandığı belirtildi.
Etiketler: Çin
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