Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danışman heyet: Olimpiyatların iptal kararı son anda verilmemeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Japonya'da danışman heyet, koronavirüs vakalarının artış trendini sürdürmesi halinde, Tokyo Olimpiyatları'nın olası iptal kararının son anda alınmaması gerektiğini söyledi.
COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru parlamentoda yaptığı konuşmada, bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü hal ile düşen yatak kapasitelerine dikkati çekti.
Vaka oranlarının artış trendini koruması halinde ülke genelinde sağlık altyapısının oldukça zorlanacağını kaydeden Omi, olimpiyatların düzenlenmesine yönelik endişelere değindi.
Bununla ilgili son kararı verme sorumluluğunun Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinde olduğunu anımsatan Omi, olası bir iptal kararının son anda verilmemesi gerektiğini ifade etti.
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