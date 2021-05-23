COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru parlamentoda yaptığı konuşmada, bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü hal ile düşen yatak kapasitelerine dikkati çekti.

Vaka oranlarının artış trendini koruması halinde ülke genelinde sağlık altyapısının oldukça zorlanacağını kaydeden Omi, olimpiyatların düzenlenmesine yönelik endişelere değindi.

Bununla ilgili son kararı verme sorumluluğunun Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinde olduğunu anımsatan Omi, olası bir iptal kararının son anda verilmemesi gerektiğini ifade etti.