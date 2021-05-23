Kalemini tıraşlıyor, elinde tuttuğu küçük bıçağıyla kurşun kalemlerin ucunu oyuyor.

O kalemi oydukça ortaya adeta bir sanat eseri çıkıyor.

Kurşun kalemdeki sanat

Bosnalı Jasenko Dordevic, kurşun kalemlerin ucuna çeşitli semboller işliyor.

Her bir sembol ve figürün bir anlam taşıdığını ifade eden Dordevic, ellerini bu sefer Filistinli çocuklar için kararttı.

Bosnalı kalem oyma sanatçısı Jasenko Dordeviç, elinde özgürlük güvercini uçuran Filistinli çocuğu kaleminin ucuna işledi.

Filistin'deki katliamlara karşı mesaj

Bosna savaşı sırasında bir çocuk olduğunu belirten Jasenko Dordevic, çocuklar için bu durumun ne kadar zor olduğunu çok iyi bildiğini şu sözlerle anlattı:

"Ben Tuzla'da savaşı yaşadım. Okula gidiyordum, şehre bombalar düşüyordu. Bombalarla yaşamak zorunda kalmak, savaş ortamında bulunmak nasıl bir şey çok iyi biliyorum. Savaşa ve sivil ölümlerine karşı mesaj göndermek için yaptım. Özellikle de hiçbir günahı olmayan çocuklar için."

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde yaşayan Jasenko Dordeviç, kaleme işlediği sembollere duygularını da ortak ediyor.