Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'de LNG terminalinde yangın: 5 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Çin'in güneyindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinde çıkan yangında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının ülkenin Vietnam sınırındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün öğle saatlerinde Tieşan Limanı'ndaki LNG terminalinde yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 1 kişiden ise haber alınamıyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 12:35
- 12:31
- 12:30
- 12:28
- 12:36
Sıradaki Haber
Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ölü sayısı 22'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz