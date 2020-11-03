Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye çıktığını ve yaralı sayısının da 22 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan ederek hayatını kaybedenlerin intikamını ağır şekilde alacaklarını söyledi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Üniversitede dün, birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışının yapılması planlanıyordu.