Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Söz konusu can kayıplarının tamamı Kovid-19’un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı.

Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349’a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde görülen vaka sayısı da 115’e yükselirken, ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 69’a ulaştı.

Fucien'de çöken karantina oteli

Diğer yandan ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde cumartesi akşamı çöken ve Kovid-19 vakalarının karantina merkezi olarak kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’in enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından 59 kişi çıkarıldı. Bunlardan 18’i yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, 12 kişinin göçük altında olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olaya yönelik yapılan soruşturmada yetkililer otelin, birinci katında yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen bir kaza nedeniyle çöktüğü kaydetmiş, bina sahibinin gözaltına duyurmuştu.

Yerel hükümetin, söz konusu oteli Kovid-19 salgınının en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen kişilerin karantinası için tahsis ettiği ifade edilmişti.

Çin'de, yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Kovid-19’un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 gün olarak açıklanmıştı. Ancak Çin makamları bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiğini aktarmıştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.