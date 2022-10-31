Çin’de, dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden birinin işçilerinin kaçış görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

300 bin kişinin çalıştığı fabrikada tespit edilen vakalar işçiler arasında paniğe neden oldu.

Görüntülerde, karantinadaki işçilerin dikenli tellerin üstünden atlayarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Toplu taşımanın olmayışı işçileri kilometrelerce yolu yürümeye zorladı. Bazı işçiler ormanlık alanda kurdukları çadırlara sığındı. Polis kaçan işçileri yakalayıp yeniden karantinaya aldı.

Çin ülke genelinde sıfır vaka politikası tedbirlerini uygulamayı sürdürüyor.

Hafta sonu Wuhan’da bazı semtlerde karantina uygulanmasının ardından bölgeye askeri araçlar sevk edildi.

Şanhay’da ise Disneyland’ın içindeki ziyaretçiler bile karantinaya alındı.