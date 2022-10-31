Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, yeni yaptırımların Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörlerine odaklandığını söyledi.

Mahuta, "Ukrayna'ya devam eden desteğimizin bir parçası olarak bugün 14 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uyguluyoruz. Yaptırım uyguladıklarımızın arasında askeri personel, savunma kuruluşları ve yöneticileri, Rusya yönetimindeki dezenformasyon kuruluşları ve bir paramiliter örgüt ve örgütün üst düzey komutanları bulunuyor." dedi.

"Rusya'nın askeri istihbaratı tarafından yürütülen siber operasyonu ve haber ajansı" InfoRos ile Kırım merkezli NewsFront'a da yaptırım uygulandığını belirten Mahuta, Yeni Zelanda'nın, bu yaptırımlar aracılığıyla "Rusya'nın, Ukrayna'daki yasa dışı ve haksız eylemlerini kolaylaştırmada rol oynayanları kınadığını açıkça ortaya koyduğunu" vurguladı.

Mahuta, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılar ve sivil hedeflere geniş çapta zarar verdiğine dair devam eden raporlar derin endişe sebebi." diye konuştu.

Yeni Zelanda, nisan ayından bu yana 1200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.