Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl 3 Haziran'da kutlanan ve hafta sonu ile birleşen 3 günlük festival tatilinde ülke içinde 79,61 milyon seyahat yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tatil döneminde iç turizm gelirlerinin 25,82 milyar yuana (3,85 milyar dolar) ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ejderha Kayığı Festivali '5. ayın 5. gününde' başlıyor

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel ay takvimine göre yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival, nehirlerde yapılan takım kayığı yarışları ve bugüne özel hazırlanan bambu veya kamış yapraklarına sarılan yapışkan pirinç ve kırmızı fasulyeli, huni biçimli dolmalarla tanınıyor.