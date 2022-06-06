Federal mahkeme yargıcı Stephen Rares, Friendlyjordies takma adını kullanan komedyen Jordan Shanks'ın "acımasız siber zorbalık" kampanyasıyla Barilaro'nun "travma geçirdiğine" karar verdi.

Rares, Google'ın Barilaro'ya yönelik "Bay Shanks'in nefret konuşmasını, siber zorbalığını ve tacizini önlemek için hiçbir şey yapmayarak" kendi politikalarına bağlı kalmadığına karar verdi.

Yargıç, Google'a toplamda 715 bin ABD Doları ödemesine karar verdi.

Eski NSW başbakan yardımcısı John Barilaro mahkemeye, Friendlyjordies videoları YouTube'da göründükten sonra 'kırılmış' hissettiğini söyledi.

Barilaro, 2020 yılında Friendlyjordies tarafından yayınlanan "bruz" ve "Gizli Diktatörlük" başlıklı videolar nedeniyle YouTube'un sahibi Google ve Shanks'a dava açmıştı.

"Bu benim için zor bir dönemi sona erdiriyor"

Rares sert bir kararla, Shanks'ın Barilaro'ya karşı "kamu görevinden erken ayrılmasına neden olan acımasız siber zorbalık" kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Hakaret davasının merkezindeki iki videonun Barilaro hakkında "çok ciddi ve yanlış" iddialar taşıdığını ve Google'ın binlerce dolar kazandığı yüz binlerce görüntüleme aldığını söyledi.

Barilaro, "Bu benim için zor bir dönemi sona erdiriyor ve ailemin, arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın desteği olmadan bu noktaya gelemezdim" dedi.



