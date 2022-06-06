ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, dün gece kasırganın saatte 110 kilometre hızla Bermuda'ya doğru ilerlediği bilgisi verildi.

Tropikal fırtınanın bugün Bermuda bölgesinde etkisini göstermesinin beklendiği açıklandı.

"Fırtına" uyarısı yapılan Ada'da, uzmanlar, 25 ila 50 milimetre yağış görülebileceğini duyurdu.

'Alex' Florida'da elektrik kesintisine neden olmuştu

Bermuda Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Weeks, acil servis ekiplerinin fırtınayı takip ettiğini söyledi.

Florida’da şiddetli yağışlara, su basmasına ve elektrik kesintilerine neden olan Alex fırtınası, Küba’da da etkisini göstermişti.