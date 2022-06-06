Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk fırtınası: 'Alex' Bermuda bölgesine yöneliyor
[Fotoğraf: AP]
ABD’de Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası Alex'in, Bermuda bölgesine doğru yöneldiği açıklandı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, dün gece kasırganın saatte 110 kilometre hızla Bermuda'ya doğru ilerlediği bilgisi verildi.
Tropikal fırtınanın bugün Bermuda bölgesinde etkisini göstermesinin beklendiği açıklandı.
"Fırtına" uyarısı yapılan Ada'da, uzmanlar, 25 ila 50 milimetre yağış görülebileceğini duyurdu.
'Alex' Florida'da elektrik kesintisine neden olmuştu
Bermuda Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Weeks, acil servis ekiplerinin fırtınayı takip ettiğini söyledi.
Florida’da şiddetli yağışlara, su basmasına ve elektrik kesintilerine neden olan Alex fırtınası, Küba’da da etkisini göstermişti.
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