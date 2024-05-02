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Dünya
AA 02.05.2024 11:20

Çin'de çöken otoyolda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Meycou ilinde dün otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.

Çin'de çöken otoyolda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, otoyolun toprak kayması sonucu çökmesiyle açılan boşluğa 23 aracın düştüğü belirtildi.

Kazada 48 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Meycou ilinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep olmuştu.

Görgü tanıkları, saat 02.00 sularında otoyolun bir şeridinin büyük gürültüyle çöktüğünü ve yolda seyreden araçların açılan boşluğa yuvarlandığını aktarmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolarda otoyolun çöken kısmında yığılan araçların enkazından duman çıktığı görülmüştü.

Guangdong eyaletinin bazı bölgelerinde son iki haftada rekor seviyede yağış kaydedilmişti. Meycou iline bağlı bazı köylerde nisan başında seller meydana gelmişti.

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