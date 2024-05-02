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Dünya
AA 02.05.2024 11:14

ABD'li Senatör: Üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze'ye odaklanmalıyız

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek protestolarından ziyade İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılar üzerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

ABD'li Senatör: Üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze'ye odaklanmalıyız
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterilerinin diğer üniversitelere yayılmasının ardından Sanders, basına açıklamalarda bulundu.

Sanders, ABD'deki üniversitelerde yapılan gösterilerin bastırılmasına tepki göstererek "ABD'deki üniversitelerde gördüğümüz şiddete değil, Gazze'deki (yaklaşık) 34 bin Filistinlinin öldüğü, 77 binden fazlasının yaralandığı eşi benzeri görülmemiş şiddete odaklanmanın zamanı." eleştirisinde bulundu.

Basın mensuplarına, kameralarını üniversitelerden çekip, Gazze'ye giderek orada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikaları yüzünden yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeden ya da bir deri bir kemik kalmış çocukları göstermelerini tavsiye eden Sanders, "Bize kollarını ve bacaklarını kaybeden çocukları gösterin. Oradaki ızdırabı gösterin." dedi.

Sanders, şiddetin her türlüsünü kınadığını vurgulayarak "Ülkede antisemitizmin de İslamofobi'nin de arttığını görüyoruz. Hepimiz bunu kınayıp durdurmak için çabalamalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'deki "her türlü bağnazlığın" kınanması ve ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Sanders, Netanyahu ve hükümetini eylemlerinden ötürü sorumlu tutmanın, Yahudi düşmanlığı olmadığına dikkati çekti.

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