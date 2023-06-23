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Dünya
AA 23.06.2023 14:53

Çin'de çelik fabrikasında patlam: 4 ölü, 5 yaralı

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletine bağlı Yinkou şehrindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

Çin'de çelik fabrikasında patlam: 4 ölü, 5 yaralı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yerel Acil Durum İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Yingkou Demir Çelik fabrikasındaki eritme ocaklarından birinde patlama oldu.

Patlamada, fabrikada çalışan 4 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken uzmanlar, donanım arızası ihtimali üzerinde duruyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Liaoning eyaletinin Pancin şehrinde 17 Ocak'ta sanayi kimyasalları üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 5 işçi ölmüştü.

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