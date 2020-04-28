Virüsle ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde Çin'den dikkat çeken bir adım geldi.

Çin, biyolojik terör ve silah tehditleri konusunu masaya yatırdı.

Geçen yıl gündeme gelen biyogüvenlik tasarısını salgın nedeniyle tekrar ele aldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, tasarıyı görüşmek üzere başkent Pekin’de bir araya geldi.

Tasarının onaylanması ile ülkede ulusal biyogüvenlik koordinasyon mekanizmaları kurulacak.

Düzenleme, biyogüvenlik risklerinin kaynağının izlenmesi, raporlanması ve erken uyarıların yapılmasını hedefliyor. Ayrıca laboratuvarlar ve biyolojik kaynakların yönetimini düzenliyor,

Biyolojik terör ve silah tehditlerinin önlenmesi için yasal sorumluluklar getiriyor.

Biyogüvenlik yasası ile Pekin yönetiminin yasal ve hukuki boşlukları doldurmak istediği belirtiliyor.

Toplantılar 29 Nisan’a kadar devam edecek.

Tasarıya son hali, salgın nedeniyle ertelenen yıllık meclis toplantılarında verilecek.