Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Aryen, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: taliban AfganistanSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 13:09
Son Haberler
- 13:40
- 13:39
- 13:30
- 13:43
- 13:48
Sıradaki Haber
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz