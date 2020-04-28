Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 208'e ulaşırken, 123 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

7 binden fazla kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 7 bin 375 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.