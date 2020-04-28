Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e çıkarken, vaka sayısı 15 bin 589'a, iyileşen sayısı 7 bin 375'e ulaştı.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 208'e ulaşırken, 123 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.
7 binden fazla kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 7 bin 375 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını israilSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 13:05
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