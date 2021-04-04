Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin'in doğusunda bir balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Deniz Arama Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletinde Cuciacien Adası açıklarında bir balıkçı teknesi battı.
Batan teknede 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu, 4 kişi ise kurtarıldı.
Bölgede helikopter ve teknelerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çin
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