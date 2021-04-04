Deniz Arama Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletinde Cuciacien Adası açıklarında bir balıkçı teknesi battı.

Batan teknede 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu, 4 kişi ise kurtarıldı.

Bölgede helikopter ve teknelerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.