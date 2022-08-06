Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 80 bin turist COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı
[Fotoğraf: Getty]
Çin'in güneyindeki tatil beldesi Sanya'da 80 bin turist, COVID-19 kısıtlamalarının ilan edilmesi üzerine mahsur kaldı
Çin'li yetkililer, tropik Hainan Adası'ndaki Sanya'nın COVID-19'un yayılması nedeniyle sıcak bölge ilan edildiğini belirterek, salgının yayılımını engellemek için bu sabah sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamaların yürürlüğe girdiğini bildirdi.
80 bin turistin kısıtlamalar nedeniyle mahsur kaldığı Sanya'da dün 229 teyit edilmiş vaka bulunurken, bugün de ek 129 vaka kaydedildi.
7 gün boyunca yapılan 5 PCR'ın negatif çıkması gerekiyor
Demiryolu yetkilileri kentteki tüm bilet satışlarını yasaklarken, uçak seferleri de iptal edildi.
Sanya'dan ayrılmak isteyen turistlerin, 7 gün boyunca yapılan 5 PCR testlerinin negatif sonuçlanması gerekiyor.
Sokağa çıkma yasağı, Sanya'da turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde uygulandı.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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