Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 21:27Son Güncelleme: Kaynak: USGS
Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP]
Çin’de 6, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin'in Jinchang şehrinde 6,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Notable quake, preliminary info: M 6.6 - 111 km SW of Jinchang, China https://t.co/IiDy1arp1D— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) January 7, 2022
Deprem 10 kilometre derinlikte oluştu.
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