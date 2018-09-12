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Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

Çin’in orta kesimindeki Şaanşi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin merkez üssünün Hancong kentine bağlı Ninçiang ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 11 kilometre altında kaydedilen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: deprem, çin
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