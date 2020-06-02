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Çin'de 4 aydır COVID-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir doktorun COVID-19'dan öldüğü bildirildi.
Devlete ait "The Paper" internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca COVID-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti.
Çin'de 17 Nisan'dan bu yana COVID-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.
Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede 78 bin 315 COVID-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.
Etiketler: çin Doktor koronavirüsSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 10:13
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