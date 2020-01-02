Çin'in Çongçing kentindeki 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini binadan tahliye edildi.

Alevler hızla tüm katları sararken, yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Yerel medya, yangında yaralanan olmadığını duyurdu.

Kaynak: DHA