Dünya
Çin'de 30 katlı apartmanda yangın02 Ocak 2020 Perşembe 17:54 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 17:59
Çin'de 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahalede çok sayıda itfaiye aracı kullanıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çin'in Çongçing kentindeki 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini binadan tahliye edildi.
Alevler hızla tüm katları sararken, yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
Yerel medya, yangında yaralanan olmadığını duyurdu.
Kaynak: DHA