Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletindeki bir hapishanede kavga çıktı.

Mahkumlar birbirlerine, bıçak ve sert cisimlerin yanı sıra, ateşli silahlarla saldırdı.

16 mahkum öldü, 5'i yaralandı.

Olay, ancak 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Kavgaya, mahkumlar arasındaki futbol maçı sırasında çıkan anlaşmazlığın neden olduğu öne sürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kavganın ardından yapılan aramada, hapishanede 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hapishane yönetimi, daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını savunarak, ele geçirilenlerin ziyaretçiler tarafından içeri sokulmuş olabileceğini kaydetti.

Kaynak: TRT Haber