Meksika'daki hapishanede futbol kavgası: 16 ölü02 Ocak 2020 Perşembe 17:17 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 17:21
Meksika'da bir hapishanede kavga çıktı. Ateşli silahların da kullanıldığı kavgada 16 mahkum öldü.
Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletindeki bir hapishanede kavga çıktı.
Mahkumlar birbirlerine, bıçak ve sert cisimlerin yanı sıra, ateşli silahlarla saldırdı.
16 mahkum öldü, 5'i yaralandı.
Olay, ancak 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.
Kavgaya, mahkumlar arasındaki futbol maçı sırasında çıkan anlaşmazlığın neden olduğu öne sürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kavganın ardından yapılan aramada, hapishanede 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hapishane yönetimi, daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını savunarak, ele geçirilenlerin ziyaretçiler tarafından içeri sokulmuş olabileceğini kaydetti.
Kaynak: TRT Haber