Dünya
Rusya’da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada02 Ocak 2020 Perşembe 17:30 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 17:34
Rusya’da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Patlama, Rusya’nın Tver kentindeki bir apartmanda meydana geldi.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlamanın hemen ardından beton ve cam parçalarının sokağa yayıldığı görüldü.
Yerel medya, patlamada 2 kişinin yaralandığını, apartmanda oturan 50 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA