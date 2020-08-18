Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 COVID-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 871'e çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 79 bin 642 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 595 olarak açıklandı.

Güney Kore'de vaka sayısı 15 bin 761'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 235'i yurt içi kaynaklı 246 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi irtibatlı yeni vakaların 131'i başkent Seul'de tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 15 bin 761'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 tespit edilen 13 bin 934 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 306'ya çıktı.

Sağlık yetkilileri, Seul'ün kuzeyindeki Sarang Jeil Kilisesi ile bağlantılı vaka sayısının 383'e yükseldiğini bildirdi.

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede COVID-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Katılımcı sayısı, kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde 50, dışarıda yapılan aktivitelerde 100'ü geçemeyecek. Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.