Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:29
Son Haberler
- 09:53
- 09:32
- 09:29
- 09:18
- 08:52
Sıradaki Haber
Son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz