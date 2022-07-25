Wentian laboratuvar modülü, pazar günü tropik ada eyaleti Hainan'daki Wenchang uzay üssünden, amatör fotoğrafçılardan ve uzay meraklılarından oluşan büyük bir kalabalıkla birlikte fırlatıldı.

Çin Uzay Ajansı'na göre, 13 saatlik uçuşun ardından, pazartesi günü saat 3:13'te Tiangong istasyonunun ana Tianhe yaşam modülüne başarıyla kenetlendi.

Wentian, bilim ve biyoloji deneyleri için tasarlandı ve devlete ait Global Times'a göre 23 tonluk laboratuvar modülü, şu anda uzayda bulunan diğer tek modüllü uzay araçlarından daha ağır.

Bunu, Ekim ayında gönderilecek ikinci bir laboratuvar modülü olan Mengtian takip edecek.

Üç astronot şu anda altı aylık bir görevde çekirdek modülde yaşıyor ve Wentian'ın gelişini ve yanaşmasını denetledi.

Çin'in uzay programı, iktidardaki Komünist Partinin askeri kanadı olan Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yürütülüyor ve diğer ulusların yardımı olmadan büyük ölçüde Tiangong programıyla devam ediyor.

ABD, askeri bağları nedeniyle Çin'i Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkardı.

Çin'in uzay programı, ilk astronotunu 2003 yılında yörüngeye fırlatarak, onu eski Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra bunu kendi başına yapabilen üçüncü ülke haline getirdi.

Ay'a robot geziciler indirdi ve geçen yıl Mars'a bir tane yerleştirdi.

Ülke, Ay'a insanlı görev için de projeler yürütüyor.