Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 59'u yurt içi kaynaklı 138 COVID-19 vakası tespit edildi.

Pekin Kış Olimpiyatları için oluşturulan kapalı devre salgın koruma sisteminde de 4 vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 79 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 989 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, bin 809 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong'ta da vakalar artıyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 7 bin 533 COVID-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.