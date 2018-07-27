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Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu

Çin'le Lancang-Mekong Nehri'ne komşu ülkelerin yaptığı ortak operasyonda 17,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 15 bin şüpheli yakalandı.

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Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu

Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’ın mayıs ayından itibaren ortak yürüttüğü operasyonlarda uyuşturucu yapımında kullanılan 330,6 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 17,6 ton uyuşturucuya el konuldu, 15 bin şüpheli yakalandı.

Operasyon gelecek aylarda yenilenecek

Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı An Guocün, söz konusu 6 ülkenin, son 3 yılda uyuşturucu kontrolü eylem planı kapsamında birçok operasyon yaptığını ifade etti.

Güneydoğu Asya’da yaklaşık uzunluğu 5 bin kilometreye ulaşan Lancang-Mekong Nehri, Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam olmak üzere 6 ülkeden geçiyor. Nehir boyunca uyuşturucu kaçakçılığı yapan birçok silahlı grubun olduğu belirtiliyor.

Operasyonun gelecek aylarda yenileceği belirtildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, çin
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