Çin, uzay çalışmalarında uluslararası iş birliğini genişletirken Pakistanlı astronot için özel bir hazırlık yaptı.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Muhammed Zeşan Ali için 100'den fazla çeşitten oluşan helal yemek menüsü hazırlandı.

Menüde dana nihari, kuzu korma, körili nohut ve tereyağlı tavuk gibi Pakistan mutfağından yemekler yer aldı.

Astronota özel eğitim programı

Çin devlet televizyonu CGTN'nin haberine göre yemeklerin tamamı helal üretim kurallarına uygun şekilde hazırlandı.

Astronotun beslenme ihtiyaçları ve yemek tercihleri dikkate alınarak hazırlanan menüde, kolay sindirilebilen yiyeceklere ve baharatlara da yer verildi.

Pakistanlı astronot için ayrıca özel bir eğitim programı oluşturuldu. Ali, Çince ve İngilizce eğitim materyalleriyle hazırlık yaparken klasik Çin şiiri eğitimi de aldı.

Çin uzay istasyonunun ilk yabancı konuğu

Muhammed Zeşan Ali, Şıncou-24 uzay aracıyla gerçekleştirdiği yolculuğun ardından Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na ulaşarak istasyona giren ilk yabancı astronot oldu.

Üç kişilik mürettebatta iki Çinli astronot da bulunuyor.