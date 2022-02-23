Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın durumuna benzettiği, ana karanın güç kullanarak Ada'yı işgal etmesini önlemek için uluslararası toplumun silah tedarik etmesi gerektiğine dair açıklamalarına yönelik soruya yanıt verdi.

Hua, Ukrayna sorununun gündeme gelmesinden itibaren bazı kişilerin, Tayvan'ı gündeme getirdiğini fakat bunun tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

"Tayvan, elbette ki Ukrayna değildir. Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde evrensel kabul edilen normdur."

Taraflar arasında siyasi cepheleşme vurgusu

Hua, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmasının akıllıca olmadığını söyledi.

Tayvan sorununun kökeninin iç savaş olduğunu ve bu nedenle taraflar arasında siyasi cepheleşme bulunduğunu vurguladı.

Hua, "Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü hiçbir zaman bölünmemiştir ve bölünemez. Bu, Tayvan sorununun statükosudur" değerlendirmesinde bulundu.