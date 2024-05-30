Çin: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu.

Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.

"Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" dedi, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Çin'den Filistin'e destek açıklaması.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı.https://t.co/R4qN1ws9XJ pic.twitter.com/KkXT7IrIdV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 30, 2024

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.