Son iki haftada 143 vaka tespit edilen Çin'in Şien kentinde sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı başlayacak.



Her haneden bir kişi iki günde bir dışarı çıkarak temel ihtiyaçları karşılayabilecek.

Karantina kapsamında acil durumlar dışında kimse evinden dışarı çıkamayacak.

Ayrıca zorunlu olmadıkça kent sakinlerinin şehirden ayrılması da yasaklandı.Şehirden çıkmak isteyenlerin mazeretlerini açıklamaları ve kanıtlamaları istenecek.Önlemler kapsamında 13 milyonluk kentin tamamına koronavirüs testi de yapılıyor.