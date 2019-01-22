Ivanka Trump'ın şirketinin 2017 yılında Çin'e yaptığı 5 markanın tescili, Çin hükümeti tarafından onaylandı.
Çocuk bakım merkezi, güneş gözlüğü, gelinlik, yardım fonu, sanat değerlendirme hizmetlerine ait 5 marka, 90 gün içinde itirazda bulunulmazsa ülkede faaliyete geçebilecek.
Ivanka Trump'a verilen izin, ülkede ticaret müzakerelerine zarar vereceği endişesiyle tartışma konusu oldu.
Çin hükümeti ise tüm ticari marka başvurularının yasa önünde eşit şekilde değerlendirildiğini açıkladı.
Ivanka Trump geçtiğimiz yaz 13 farklı markayı daha onaylatmıştı.
Kaynak: AP