Çin iPhone'u yasakladı

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre iPhone'ları ve diğer yabancı marka cihazları kullanma yasağı geçtiğimiz haftalarda üst düzey yöneticiler tarafından çalışanlarına getirildi.

Haberde, Apple harici diğer telefon üreticilerinin ismi yer almadı.

Yasak kararı, iPhone'ların yeni modellerinin tanıtılacağı Apple'ın gelecek haftaki etkinliği öncesinde alındı. Bu karar ABD ve Çin arasında gerilimin tırmanması nedeniyle Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerde endişe oluşturabilir.

Çin son yıllarda, veri güvenliği endişelerinina artmasıyla şirketlere yönelik yeni kanunlar ve kurallar çıkarmaya başlamıştı.

Çin ve ABD arasında çip krizi

ABD ve Çin ilişkileri, Washington'ın müttefikleriyle beraber Çin'in çip sektörü için gerekli ekipmana ulaşmasını engellemeye çalışması nedeniyle gerildi. Pekin yönetimi de misilleme olarak uçak üreticisi Boeing ve çip şirketi Micron Technology gibi ABD şirketlerinden sevkiyatları kısıtlamıştı.

Çin, Apple'ın en büyük pazarları arasında ve şirketin neredeyse beşte bir gelirini oluşturuyor.

Çin’e yönelik kısıtlamalar

Öte yandan, ABD’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Çinli firmalara yönelik yasaklar getirmişti.

ABD, geçtiğimiz yıl güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei’nin de aralarında bulunduğu 5 Çin merkezli teknoloji şirketinin yeni iletişim ekipmanlarının ithalatını ve ülkede satışını yasaklama kararı almıştı.

Dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişeleri nedeniyle TikTok’a art arda birçok ülke kısıtlama getirmişti.

Kanada şubat ayında, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda mart ayında TikTok'un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı.

İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle iş telefonlarında uygulamanın kullanmasının yasaklandığını duyururken, Avustralya ise nisan ayında hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı.

Mayısta ABD’nin Montana eyaleti TikTok uygulamasının kullanımı yasaklayarak, ülkede TikTok’a yasak getiren ilk eyalet olmuştu. Son olarak ise Kırgızistan, çocuklara yönelik zararlı içerikler bulunduğu gerekçesiyle uygulamayı yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.