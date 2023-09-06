Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 10:58

ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa bedelini ödeyecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması durumunda "bedelini ödeyeceği" uyarısında bulundu.

ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa bedelini ödeyecek
[Fotograf: Reuters]

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ve Rusya arasında son dönemde artan temasları değerlendirdi.

Pyongyang'ın, Moskova'ya Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere silah sağlaması durumuna ilişkin Sullivan, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim, kışa girerken tahıl ambarlarını ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarını hedef alarak başka bir ülkenin egemenlik alanlarını ele geçirmek için savaş alanında kullanmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye olumsuz yansıyacak ve uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler."

"Kuzey Kore'yi uyardık"

Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri iş birliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

ETİKETLER
ABD Kuzey Kore Rusya
Sıradaki Haber
ABD: İran'ın yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretiminin geçerli nedeni yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti
11:34
Çin devlet kurumlarında iPhone kullanmasını yasakladı
11:33
Orman yangını kaynaklı partiküller hava kalitesini tehdit ediyor
11:23
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı ihbar hattı kurdu
11:28
Depremzede balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
11:00
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının beş ayrı eş değeri var, bir sorun olmayacak
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
FOTO FOKUS
İstanbul'u sağanak vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ