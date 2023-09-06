Polonya, Apache helikopterleri için ABD ile fiyat müzakerelerine başladı

Blaszczak, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongresinin söz konusu askeri teçhizatın Polonya'ya satışını onayladığını bildirdi.

ABD Kongresinin onayına değinen Blaszczak, "Polonya'ya radar ve silahlarla birlikte 96 Apache helikopteri satmak için ABD Kongresinin onayını aldık. Fiyat görüşmelerine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Blaszczak, prosedürler tamamlanıncaya ve tedarik edilen helikopterler Polonya'ya teslim edilinceye kadar ABD ordusunun Polonya'ya kendi rezervlerinden Apache helikopterler sağlayacağını kaydetti.

Polonya hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ülke ordusunu güçlendirme adımlarının bir parçası olarak geçen yıl söz konusu Apache helikopterleri satın almaya karar vermişti.