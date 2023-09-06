Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 08:30

Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya saldırısında liman ve tarımsal tesisler hasar gördü

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda liman ve tarımsal altyapı tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya saldırısında liman ve tarımsal tesisler hasar gördü

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Rusya'nın yaklaşık 3 saat boyunca Odessa'nın İzmail ilçesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir tarım işletmesi çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Kiper, "Birkaç yerleşim yerinde yıkım ve yangın meydana geldi. Silolar, idari binalar ve tarımsal işletmeler gibi liman ve tarımsal altyapı tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın Х-101/555/55 tipi seyir füzeleriyle başkent Kiev'e saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kiev yönünde ilerleyen tüm Rus hedeflerinin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Popko, can kaybı ve yıkım meydana gelmediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Rusya'nın 6 Ağustos gecesi Ukrayna topraklarına füzeler ve İHA'larla saldırı düzenlediği anlatıldı.

Toplam 7 Х-101/Х-555/Х-55 tipi seyir füzesi, bir İskender-M balistik füze ve 25 Şahed-136/131 tipi İHA tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin 7 seyir füzesi, 1 balistik füze ve 15 İHA olmak üzere 23 hava hedefini imha ettiği kaydedildi.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Tayvan’da doğum oranını artırma planı: Bir çocuk yapana bir köpek hediye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 89,89 dolar
09:51
Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine düzenleme
09:54
Mobilyacılar sitesinde çöken duvar kamyoneti ikiye ayırdı
09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:38
Küresel piyasalarda
İspanya'da şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıkıyor
İspanya'da şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıkıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'u sağanak vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ