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Dünya
AA 16.11.2023 07:00

Çin ile ABD, Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle kesilen askeri diyaloğu yeniden kuruyor

ABD ve Çin, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğu yeniden kuracak.

Çin ile ABD, Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle kesilen askeri diyaloğu yeniden kuruyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri ile Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin yeniden başlatılması konusunda mutabakata vardı.

İki ülke orduları arasında üst düzey iletişimin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sürdürüleceği, diyalog mekanizmaları dışında, cephe komutanları arasında telefon görüşmelerinin de yapılacağı kaydedildi.

Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmiş, Pekin yönetimi savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin iptal edildiğini bildirmişti.

Çin, ayrıca yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele işbirliği mekanizmalarının ve iklim değişikliği görüşmelerinin olduğu farklı alanlardaki 5 diyalog mekanizmasını da askıya almıştı.

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