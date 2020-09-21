Çin'deki üsten havalandılar. Hedefi bombaladılar.

Bilgisayar ortamında hazırlanan bir video, Çin Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Video, nükleer bomba taşıyabilen H-6 bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasıyla başlıyor.

Daha sonra uçaklar, simülasyon ortamında bir adadaki üssü bombalıyor. Üsteki hangarları hedef alan bombalar, adada büyük bir yıkıma neden oluyor.

Görüntü "biz ülkenin hava sahasının koruyucularıyız" mesajıyla paylaşıldı.

Bombalanan üsse dair bir isim verilmedi. Ancak uluslararası ajanslarda ve Çin sosyal medyasında üssün ABD’nin Guam’daki Andersen hava üssü olduğu öne sürüldü.

Uydu görüntüsü yayınlanan üssün Amerikan üssüyle çok benzerlik gösterdiğine dikkat çekildi.

Çin ve ABD ilişkileri, diplomasiden teknolojiye birçok alanda gergin günler geçiriyor.

Haftasonu ABD Dışişleri Bakanı Müsteşarının Tayvan ziyaretine Çin ordusu bölgede tatbikat başlatarak cevap vermişti.

Tatbikat sırasında görüntülerde bombardıman uçakları Tayvan sınırlarına yaklaşmıştı.